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Страны ЕС одобрили применение соглашения по «Брекзиту» с 1 января
21:23 29.12.2020 |
Все 27 стран-участников Евросоюза одобрили временное применение с 1 января 2021 года соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).
Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель подпишут документ утром 30 декабря. Позднее подпись должен поставить и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Европарламент же ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.
Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.
Долгий путь к выходу из ЕС
Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. А 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.
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