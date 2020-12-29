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НАТО активизирует усилия по защите от угрозы биооружия
09:56 29.12.2020 |
НАТО активизирует свои усилия в области разработки мер защиты от биологического оружия. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью dpa, которое агентство публикует во вторник, 29 декабря.
Данное решение принято в свете нынешней пандемии. Новый коронавирус не был создан в лабораторных условиях, тем не менее он демонстрирует опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов, отметил генсек.
"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг. Оно может быть применено не только государственными субъектами, но и террористами. Глава альянса указал, что для предотвращения возможной угрозы НАТО уже работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.
Ответом может стать задействование ядерного арсенала
Йенс Столтенберг не исключил, что в ответ на масштабное нападение с применением биооружия, которое может повлечь за собой сотни тысяч смертей, может последовать удар с задействованием обычного или ядерного вооружений. "НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - указал он. Так, статья 5 Североатлантического договора о том, что вооруженное нападение на одну или на несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке "будет рассматриваться как нападение на них в целом", позволит альянсу прибегнуть к этим возможностям, предупредил генсек.
В июле об угрозе террористических ударов с применением биооружия предупреждал, в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам нынешних ресурсов для реагирования в подобных ситуациях может быть недостаточно. Глава всемирной организации тогда призвал к мерам по защите действующей с 1975 года Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). По словам Гутерриша, Конвенция пока не предусматривает механизма мониторинга за ее соблюдением. Кроме того, 14 стран, включая Эритрею, Израиль, Египет, Сомали и Сирию, не ратифицировали КБТО, напоминает dpa.
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