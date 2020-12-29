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Alibaba признала, что разработала технологию распознавания лиц для выявления угнетенного уйгурского меньшинства в Китае
08:56 29.12.2020 |
Китайская IT-корпорация Alibaba Group признала, что ее облачный бизнес разработал так называемую «технологию распознавания лиц, которая включает этническую принадлежность в качестве атрибута алгоритма для маркировки видеоизображений».
Поводом для этого стала разоблачительная статья в The New York Times, которую написали независимые аналитики и консультанты по видеонаблюдению IPVM совместно с журналистами издания.
В статье говорится, что веб-сайт Alibaba Cloud открыто предлагал возможность обнаруживать лица «уйгуров/этнических меньшинств» в видеопотоках, а также оповещения о появлении уйгуров в поле зрения в режиме реального времени.
Отмечается, что вскоре после того, как журналисты спросили Alibaba Cloud об этой услуге, ссылки на нее исчезли с веб-сайта компании.
В течение многих лет китайские власти преследуют представителей уйгурского народа и, как сообщается, принудительно переселили более миллиона из них в лагеря для подавления их культуры и вероисповедания. Китай оправдывает эту кампанию как антиэкстремистскую меру.
В Alibaba Group пообещали, что больше не будет предоставлять подобные услуги для пользователей своих облачных продуктов.
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