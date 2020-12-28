В Австрии из-за ажиотажа закрывают горнолыжные курорты

В Австрии из-за большого наплыва отдыхающих некоторые горнолыжные курорты, которые работают, несмотря на эпидемию, ограничивают въезд или вообще останавливают работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В воскресенье, из-за большого наплыва людей в субботу, закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земли Каринтия.

Также на выходные из-за большого количества отдыхающих и неспособности обеспечить между ними социальную дистанцию ​​закрыты трассы на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии, расположенном примерно в ста километрах от Вены.

Сообщения о большом количестве людей поступают также с горнолыжных курортов Хинтерстодер, Вурцеральм и Касберг в Верхней Австрии.

Похожая ситуация наблюдается и на других австрийских горнолыжных курортах, из-за чего местные власти и администрация курортов начала вводить ограничения на посещение.

Из-за заполненных зон для парковки люди бросают свои машины на обочинах дорог, что приводит к хаосу и возникновению пробок.

В Австрии 26 декабря из-за пандемии COVID-19 введен уже третий локдаун в этом году. На ближайшие три недели в стране снова закрыли большинство магазинов, за исключением продовольственных и продающих товары повседневного спроса.

При этом на время локдауна в стране позволили работу многочисленных горнолыжных курортов. Из-за эпидемии они открыты только для местных жителей.