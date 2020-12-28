Финансовые новости
- |
- 28.12.20
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Турция меняет правила въезда туристов
09:45 28.12.2020 |
Турция начиная с 28 декабря потребует отрицательные ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих авиатранспортом, и начиная с 30 декабря - от путешественников, которые прибывают также наземным и морским транспортом.
Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до вылета пассажира.
"Иначе им не будет разрешено въехать в страну", - написал Фахреттин Коджа в своем Твиттере. Это должно стать одной из мер, направленных на прекращение распространения коронавируса.
В письменном заявлении Коджа заявил, что Турция следит за самыми современными научными разработками и принимает необходимые меры для поддержки контроля над пандемией COVID-19, которая продолжает угрожать миру.
"Те, кто не представит отрицательные результаты ПЦР-теста, не будут допущены в самолет по дороге в Турцию", - добавил он.
По словам министра новые меры в отношении путешественников необходимы в связи с ростом числа случаев заболевания во всем мире и ускорением пандемии.
"Те, кто не представит отрицательный тест на пограничном посту при въезде в нашу страну, будут помещены в карантин по адресам, где они проживают. Эта мера будет действовать до 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении Минздрава.
Ранее Национальный флагманский перевозчик Turkish Airlines также объявил, что обязывает всех пассажиров международных рейсов представить отрицательные результаты ПЦР-теста на вирус, полученные в течение последних 72 часов перед посадкой.
До сих пор Турция оставалась одной из немногих стран, которая допускала туристов без существенных ограничений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Офис генпрокурора направил главе КС уведомление о подозрении по почте
|Ночной кошмар президента. Когда рейтинг Зеленского сравняется с рейтингом Порошенко
|Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО
|Позитив недели. На «Маяке» сделали мощнейшую сверхзвуковую винтовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Узбекистане отменили уголовную ответственность за клевету
|Турция меняет правила въезда туристов
|Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году: на 5 лет раньше чем ожидалось
|Путин отказался от традиционной встречи с бизнесменами
|Дональд Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию
|ЕС и Британия после года переговоров согласовали условия торговли после Brexit
Это интересно
|LG Electronics и Magna создадут СП по производству оборудования для электромобилей
|SsangYong объявила о банкротстве
|Павел Дуров объявил о планах по монетизации Telegram
|Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов