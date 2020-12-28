Турция меняет правила въезда туристов

Турция начиная с 28 декабря потребует отрицательные ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих авиатранспортом, и начиная с 30 декабря - от путешественников, которые прибывают также наземным и морским транспортом.

Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до вылета пассажира.

"Иначе им не будет разрешено въехать в страну", - написал Фахреттин Коджа в своем Твиттере. Это должно стать одной из мер, направленных на прекращение распространения коронавируса.

В письменном заявлении Коджа заявил, что Турция следит за самыми современными научными разработками и принимает необходимые меры для поддержки контроля над пандемией COVID-19, которая продолжает угрожать миру.

"Те, кто не представит отрицательные результаты ПЦР-теста, не будут допущены в самолет по дороге в Турцию", - добавил он.

По словам министра новые меры в отношении путешественников необходимы в связи с ростом числа случаев заболевания во всем мире и ускорением пандемии.

"Те, кто не представит отрицательный тест на пограничном посту при въезде в нашу страну, будут помещены в карантин по адресам, где они проживают. Эта мера будет действовать до 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее Национальный флагманский перевозчик Turkish Airlines также объявил, что обязывает всех пассажиров международных рейсов представить отрицательные результаты ПЦР-теста на вирус, полученные в течение последних 72 часов перед посадкой.

До сих пор Турция оставалась одной из немногих стран, которая допускала туристов без существенных ограничений.