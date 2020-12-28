Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году: на 5 лет раньше чем ожидалось

Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже 2028 году, на 5 лет раньше чем ожидалось, обогнав при этом США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

По оценке аналитиков, к 2028 году Китай станет крупнейшей по объему ВВП страной мира. По прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик вместе с США и Китаем войдет Индия.