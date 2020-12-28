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Дональд Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию
07:47 28.12.2020 |
Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье, 27 декабря, подписал часть бюджета страны на 2021 финансовый год, которая включает в себя пакет мер по поддержке экономики в размере 900 млрд долларов (около 740 млрд евро). Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир. Ранее за этот конъюнктурный пакет проголосовал Конгресс США.
23 декабря Трамп призвал Конгресс внести поправки в законопроект о помощи населению и предприятиям в период пандемии COVID-19 и увеличить выплаты американцам и малому бизнесу. При этом он назвал одобренный Конгрессом конъюнктурный пакет, согласно которому каждый взрослый американец должен получить единоразовую выплату в размере 600 долларов, "позором".
По мнению Трампа, размер этой выплаты должен быть увеличен до 2000 долларов. Как написал Джадд Дир, 28 декабря Палата представителей Конгресса должна будет проголосовать по вопросу увеличения выплат до вышеназванной суммы.
Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса Конгресс США принял пакет помощи экономике страны в размере 2,7 триллионов долларов, что составляло на тот момент более 10 процентов ВВП США.
В случае, если бы Трамп не поставил свою подпись под проектом бюджета страны на 2021 год, 29 декабря у правительства закончились бы средства для финансирования государственной деятельности.
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