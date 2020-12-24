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ЕС и Британия после года переговоров согласовали условия торговли после Brexit
17:10 24.12.2020 |
Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении в сфере торговли, которое будет действовать после окончательного выхода Лондона из блока 31 декабря.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило британское правительство в своем заявлении.
"Соглашение - фантастическая новость для семей и компаний во всех частях Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанное на нулевых тарифах и нулевых квотах, которое когда-либо было достигнуто с ЕС", - сказано в заявлении.
Сторонам удалось достичь договоренности лишь за неделю до окончания переходного периода, который начался в начале этого года. Великобритания вышла из Евросоюза год назад, но до 31 декабря оставалась на едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.
Без этого договора отношения между ЕС и Британией с 1 января регулировались бы правилам Всемирной торговой организации с соответствующими тарифами и препятствиями на границах.
Основным камнем преткновения в течение многих месяцев был вопрос вылова рыбы в британских водах и доступа к ним стран ЕС. Великобритания настаивала на том, чтобы с 1 января контролировать вылов рыбы в своих водах и удерживать большую долю улова, чем при действующей системе квот. Но ЕС хотел поэтапно внедрить новую систему рыболовства на более длительный период и сохранить больший доступ к водам Великобритании для судов из Франции, Испании и других стран-членов.
Соглашение позволит минимизировать препятствия для бизнеса и путешественников по обе стороны Ла-Манша и ограничить экономический ущерб для экономик, которые понесли потери из-за пандемии COVID-19.
Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможно, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.
Документ должен быть переведен на все официальные языки стран ЕС. Кроме того, он должен быть принят британским парламентом, Европарламентом и национальными парламентами стран-членов.
Британская Палата общин, скорее всего, проведет экстренное заседание на следующей неделе, а Европарламент будет голосовать за текст уже в январе.
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