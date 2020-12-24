Brexit: переговоры Британии и ЕС продолжались всю ночь, сделка возможна в четверг

Переговоры между Великобританией и ЕС по торговому соглашению после Brexit продолжались в течение ночи, и ожидается, что в четверг стороны объявят о достижении договоренности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Переговорщики в Брюсселе пытаются окончательно согласовать детали по квотам на вылов рыбы, которые оказались препятствием для достижения соглашения в течение нескольких месяцев переговоров.

Политический редактор BBC Лаура Кунсберг сообщила, что в офисе британского премьера теперь кажется "очень уверены" в соглашении.

На фоне слухов о том, что обе стороны были близки к сделке в среду вечером, официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер написал в Твиттере сразу после полуночи, что переговоры продолжаются.

"Работа будет продолжаться всю ночь. На данный момент всем, кто следит за Brexit, рекомендуется немного поспать. Надеюсь, завтра утром будет ранний старт...", - написал он.

Предполагается, что объем документа составит около 2000 страниц, и обе стороны должны до 31 декабря - когда Великобритания выйдет из торговых правил ЕС - получить его одобрение парламентариев.

Считается, что одним из последних обсуждаемых препятствий являются квоты на определенные виды рыбы.

Великобритания настаивает на том, чтобы с 1 января контролировать вылов рыбы в своих водах и удерживать большую долю улова, чем при действующей системе квот. Но ЕС хотел поэтапно внедрить новую систему рыболовства на более длительный период и сохранить больший доступ к водам Великобритании для лодок из Франции, Испании и других стран-членов.

Стороны также разошлись во мнениях по поводу того, должны ли британские фирмы продолжать следовать тем же правилам, что и компании в ЕС, и о том, как следует разрешать торговые споры в будущем.