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АНАЛИТИКА

США расширили санкции в отношении Беларуси

 

Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, ответственных за "подрыв белорусской демократии". Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил в среду, 23 декабря. Подобные ограничения касаются уже 63 человек, добавил он. Вашингтон продолжает поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека и последующих репрессий, подчеркнул Помпео. "Мы поддерживаем отважный белорусский народ и его право на свободные и справедливые выборы", - резюмировал глава Госдепа.

Санкции Минфина США: ЦИК Беларуси и минский ОМОН

В то же время Министерство финансов США ввело санкции в отношении Центральной избирательной комиссии Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа. Кроме того, в санкционный перечень Минфина вошел первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич.

"Белорусы беспрестанно пытаются мирным путем реализовать свои базовые демократические права, на что государство неоднократно отвечает жестоким подавлением", - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина. Подобные действия со стороны официального Минска неприемлемы, подчеркнул он.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума совета были либо арестованы, либо оказались за границей.
По материалам: Deutsche Welle
 

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