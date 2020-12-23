Колумбия выслала двух российских дипломатов, заявил руководитель миграционного ведомства Хуан Франсиско Эспиноса на пресс-конференции во вторник, 22 декабря. По его словам, сотрудников российского посольства депортировали еще 8 декабря. Эспиноса не назвал причин высылки, но подчеркнул, что с учетом обстоятельств дипломаты не смогут в скором времени вернуться в южноамериканскую республику.

В то же время ряд колумбийских СМИ сообщают, что высланных дипломатов подозревают в шпионаже. Речь идет о Александре Паристове и Александре Белоусове, утверждает газета El Tiempo со ссылкой на неназванных собеседников в правительственных кругах. По их данным, оба россиянина провели в Колумбии больше 2 лет и, среди прочего, занимались вербовкой агентов в городе Кали на западе страны, а также интересовались добычей полезных ископаемых. Власти получили сведения о подозрительной активности россиян от Национального директората разведки Колумбии, пишет El Tiempo. А собеседники радиостанции W Radio указали, что Паристов работает в Службе внешней разведки РФ, а второй высланный дипломат - в Главном управлении Генштаба вооруженных сил России (бывшем ГРУ).

Москва в ответ выслала двух колумбийских дипломатов, отмечает W Radio.