Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 04:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Колумбия выслала двух российских дипломатов
23:19 22.12.2020 |
Колумбия выслала двух российских дипломатов, заявил руководитель миграционного ведомства Хуан Франсиско Эспиноса на пресс-конференции во вторник, 22 декабря. По его словам, сотрудников российского посольства депортировали еще 8 декабря. Эспиноса не назвал причин высылки, но подчеркнул, что с учетом обстоятельств дипломаты не смогут в скором времени вернуться в южноамериканскую республику.
В то же время ряд колумбийских СМИ сообщают, что высланных дипломатов подозревают в шпионаже. Речь идет о Александре Паристове и Александре Белоусове, утверждает газета El Tiempo со ссылкой на неназванных собеседников в правительственных кругах. По их данным, оба россиянина провели в Колумбии больше 2 лет и, среди прочего, занимались вербовкой агентов в городе Кали на западе страны, а также интересовались добычей полезных ископаемых. Власти получили сведения о подозрительной активности россиян от Национального директората разведки Колумбии, пишет El Tiempo. А собеседники радиостанции W Radio указали, что Паристов работает в Службе внешней разведки РФ, а второй высланный дипломат - в Главном управлении Генштаба вооруженных сил России (бывшем ГРУ).
Москва в ответ выслала двух колумбийских дипломатов, отмечает W Radio.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Колумбия выслала двух российских дипломатов
|Германия отвергла призывы Греции по оружейному эмбарго против Турции
|Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС снять «транспортную блокаду» с Британии
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|Цены на связь в ЕС: самая дорогая - в Бельгии, дешевая - в Румынии и Польше
|В Великобритании суд окончательно подтвердил первое решение по закону «о криминальных финансах»
Это интересно
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
|Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?
|1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5