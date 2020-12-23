Германия отвергла призывы Греции по оружейному эмбарго против Турции

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отклонил просьбу Греции ввести эмбарго на поставки оружия Турции на фоне продолжающейся напряженности в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Я не считаю требование эмбарго на поставки оружия Турции стратегически правильным. Это нелегко сделать против партнера по НАТО. Мы видели, что союзник по НАТО Турция легко покупала ракеты в России, потому что она не могла купить их в США", - сказал Маас.

Он также выразил надежду, что Афины и Анкара решат свои споры с помощью дипломатических каналов.

Ранее сообщалось, что Греция обеспокоена поставками немецкой подводной лодки Т-214. Ожидается, что Германия поставит компоненты шести подводных лодок в Турцию, которая закончит их строительство на месте. Греческое руководство неоднократно обсуждало этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и Хайко Маасом.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в декабре договорились об ограниченных санкциях в отношении отдельных лиц и компаний в ответ на разведку газа Турцией в водах у берегов Греции и Кипра.