Финансовые новости
- |
- 22.12.20
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
11:40 22.12.2020 |
Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня страна осуществила первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 («Чанчжэн-8» или Long March 8) с пятью спутниками на борту. Старт состоялся с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 6:37 EET.
Уже через 15 минут после пуска CZ-8 вывела на запланированную геосинхронную орбиту на высоту 512 км пять спутников. Один из них - секретный аппарат XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). Остальные - частные зонды. Среди них - созданный для Эфиопии микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или «Чжисин-1A», аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и очередной спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12). Китай отметил, что успешная миссия данной ракеты-носителя знаменует собою официальное пополнение семейства «Чанчжэн» (в переводе - буквально «Великий поход»).
Двухступенчатая ракета-носитель CZ-8 использует экологически чистое жидкое топливо и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 4,5 тонн последней нагрузки (без двух дополнительных стартовых ускорителей - 3 тонны). CZ-8 может выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн, а на низкую околоземную орбиту - до 7,6 тонн.
CZ-8 следует концепции модульности всего семейства «Чанчжэн». В частности, в ней применена первая ступень и два стартовых ускорителя от CZ-7 (топливо - кислород и керосин). А в качестве второй ступени используется третья ступень ракет CZ-3, использующая в качестве топлива жидкий водород и кислород.
CZ-8 интересна тем, что в будущем должна по примеру SpaceX Falcon-9 и Falcon Heavy стать ещё одной частично многоразовой орбитальной ракетой-носителем с прицелом на коммерческое применение. Планируется, что на плавучую платформу будут возвращаться первая ступень вместе с двумя стартовыми ускорителями в качестве единого блока. В текущем запуске возвращение первой ступени не производилось. Но в будущем это должно осуществляться примерно так (видео агентства Синьхуа):
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
|VIP-сервис для олигархов. Почему инвестняни Зеленского не спасут экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|Цены на связь в ЕС: самая дорогая - в Бельгии, дешевая - в Румынии и Польше
|В Великобритании суд окончательно подтвердил первое решение по закону «о криминальных финансах»
|Дания запретила разведение норок до 2022 года
|Минторговли США опубликовало «черный список» российских компаний
|Конгресс США принял пакет стимулирования экономики
Это интересно
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
|Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?
|1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5
|Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы