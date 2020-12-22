Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой

Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня страна осуществила первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 («Чанчжэн-8» или Long March 8) с пятью спутниками на борту. Старт состоялся с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 6:37 EET.

Уже через 15 минут после пуска CZ-8 вывела на запланированную геосинхронную орбиту на высоту 512 км пять спутников. Один из них - секретный аппарат XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). Остальные - частные зонды. Среди них - созданный для Эфиопии микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или «Чжисин-1A», аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и очередной спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12). Китай отметил, что успешная миссия данной ракеты-носителя знаменует собою официальное пополнение семейства «Чанчжэн» (в переводе - буквально «Великий поход»).

Двухступенчатая ракета-носитель CZ-8 использует экологически чистое жидкое топливо и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 4,5 тонн последней нагрузки (без двух дополнительных стартовых ускорителей - 3 тонны). CZ-8 может выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн, а на низкую околоземную орбиту - до 7,6 тонн.

CZ-8 следует концепции модульности всего семейства «Чанчжэн». В частности, в ней применена первая ступень и два стартовых ускорителя от CZ-7 (топливо - кислород и керосин). А в качестве второй ступени используется третья ступень ракет CZ-3, использующая в качестве топлива жидкий водород и кислород.

CZ-8 интересна тем, что в будущем должна по примеру SpaceX Falcon-9 и Falcon Heavy стать ещё одной частично многоразовой орбитальной ракетой-носителем с прицелом на коммерческое применение. Планируется, что на плавучую платформу будут возвращаться первая ступень вместе с двумя стартовыми ускорителями в качестве единого блока. В текущем запуске возвращение первой ступени не производилось. Но в будущем это должно осуществляться примерно так (видео агентства Синьхуа):



