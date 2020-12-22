В Великобритании суд окончательно подтвердил первое решение по закону «о криминальных финансах»

Женщина-иностранка, которую в Британии первой проверили по закону о неясном происхождении богатства, проиграла все апелляции и может потерять свое состояние, если не предоставит доказательств происхождения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Замира Гаджиева - жена экс-банкира, отбывающего 15-летнее наказание в тюрьме Азербайджана, - стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона "о криминальных финансах".

Гаджиева проиграла последнюю свою апелляцию против решения от 2018 года, которое обязывает ее раскрыть происхождение средств, что было последней возможной попыткой избежать исполнения решения.

Если она откажется его выполнять, Нацагентство по борьбе с преступностью может изъять ее состояние стоимостью около 22 млн фунтов стерлингов, включая дом в богатом районе Найтсбридж в центре Лондона и гольф-клуб в Беркшире.

"Это значительный результат, который важен для закрепления решений о богатстве неясного происхождения как мощного инструмента финансовых расследований. Это было первое такое решение... и оно станет полезным прецедентом для всех последующих", - отметил Грэм Бигер, представитель Нацагентства по борьбе с преступностью.

Гаджиева привлекла внимание после того, как потратила в роскошном универмаге Harrods около 1 млн фунтов стерлингов в год.

Впоследствии установили, что Гаджиева потратила только в Harrods более 16 млн фунтов, в том числе почти 500 000 долларов за один день, в течение десяти лет, с сентября 2006 года по июнь 2016 года.

Внимание также привлекла ее недвижимость в Лондоне стоимостью 15 млн фунтов.

Гаджиева отрицает любые нарушения закона, а ее юристы утверждают, что приговор против ее мужа политически мотивирован.