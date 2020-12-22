Конгресс США принял пакет стимулирования экономики

Палата представителей США проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса.

Спустя два часа за пакет проголосовал сенат конгресса. Теперь он пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

Голосование по документу затягивалось в течение всего дня, сообщалось, что из-за технических проблем произошла задержка с его публикацией, а, поскольку объем документа превышал 5 тысяч страниц, многие конгрессмены не смогли своевременно ознакомиться с его содержанием.

На минувших выходных Республиканская и Демократическая партии в обеих палатах конгресса, а также Белый дом достигли соглашения по объему мер.

Пакет помощи включает выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии, образования.

Пакет принят вместе с законопроектом, обеспечивающим работу федерального правительства до сентября 2021 года, общий объем принятых мер - 1,4 триллиона долларов.