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ВТО заявила о восстановлении мировой торговли после «шока» из-за коронавируса
10:32 21.12.2020 |
В третьем квартале 2020 года объемы мировой торговли товарами восстановились после глубокого спада во втором квартале, вызванного кризисом COVID-19. Рост в третьем квартале помог ограничить сокращение мировой торговли с начала года. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщили в Всемирной торговой организации, передает УНН.
"В третьем квартале объем торговли товарами вырос на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом после падения на 12,7% во втором квартале. Несмотря на скачок, объемы торговли с июля по сентябрь по-прежнему были на 5,6% ниже, чем за тот же период прошлого года", - сообщили в ВТО.
В более промышленно развитых регионах, как указано, наблюдалось более быстрое восстановление товарного экспорта, в то время как темпы роста были более сдержанными в регионах, которые непропорционально экспортируют природные ресурсы.
Двузначный рост экспорта по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в Северной Америке (20,1%), Европе (19,3%) и Азии (10,1%), тогда как более слабый рост наблюдался в Южной и Центральной Америке (3,1%) и "других регионах" (3,3%).
Однако в годовом исчислении экспорт в третьем квартале все еще снижался в Северной Америке (-9,0%), Европе (-5,4%), Южной и Центральной Америке (-3,4%) и других регионах (-11,4%). Единственным исключением стала Азия (+0,4%), где региональный экспорт немного превысил уровень аналогичного периода год назад.
Объемы импорта товаров быстрее всего росли в Северной Америке (16,6% по сравнению с предыдущим кварталом) и Европе (15,0%) в третьем квартале после резкого падения во втором квартале. В отличие от более высоких показателей экспорта, импорт товаров в Азии в третьем квартале вырос на 2,1%, что предполагает увеличение положительного сальдо торгового баланса в регионе. В Южной и Центральной Америке в третьем квартале было зафиксировано дополнительное снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как импорт из других регионов в совокупности увеличился на 3,2%.
Объемы импорта товаров снизились в третьем квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года во всех регионах, включая Северную Америку (-4,7%), Южную и Центральную Америку (-19,4%), Европу (-6,4%), Азию ( -4,7%) и другие регионы (-14,7%).
"Ускорение роста объемов торговли товарами в третьем квартале совпало с ослаблением карантинных мер в Европе и Северной Америке... Напротив, торговля оставалась слабой в Южной и Центральной Америке и других регионах из-за всплеска COVID-19 и отсутствия возможностей фискальной и денежно-кредитной политики", - указали в ВТО.
Объем мировой торговли товарами за первые три квартала 2020 года в настоящее время снизился на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это падение меньше, чем прогнозируемое снижение на 9,2% на весь 2020 год в последнем торговом прогнозе ВТО, но рост за весь год во многом зависит от того, скажется ли неданий всплеск заболеваемости COVID-19 на торговле в четвертом квартале, отметили в ВТО.
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