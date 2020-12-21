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АНАЛИТИКА

Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

09:17 21.12.2020 |

Мир, Это интересно

 

Мутировавший коронавирус, обнаруженный недавно в южной части Великобритании, по данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.

Однако, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, это не означает, что новый вирус опаснее прежнего. Скорее, появлением новой разновидности коронавируса можно объяснить недавний скачок заражений в стране, предположил политик.

При этом сам факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Например, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, его новая разновидность была выявлена около полугода назад. А летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы. Вирусы мутируют постоянно. Но, как правило, их изменения имеют лишь минимальные последствия.

Как реагирует организм на мутацию коронавируса?

Обычно человеческий организм бывает в состоянии самостоятельно защитить себя от вирусов, производя антитела, которые помогают ему победить возбудителя инфекции и приобрести иммунитет. Однако в ситуации, когда возбудитель мутировал, а имеющиеся в организме антитела "запрограммированы" на борьбу со старой разновидностью вируса, их эффективность в борьбе с инфекцией заметно снижается.

Именно по этой причине мы постоянно болеем насморком. Наш организм вырабатывает антитела к тому виду насморка, которым мы переболели в прошлый раз, но у него нет на вооружении антител к его изменившемуся варианту. Тем не менее паниковать не стоит. Потому что вследствие мутации вирус не всегда становится опаснее. Иногда мутация даже приводит к тому, что он ослабевает.

Как происходят мутации вирусов?

Если человеческий организм выработал антитела к определенному виду вируса, этот вирус стремится изменить свою оболочку, чтобы иммунные клетки в следующий раз его "не узнали". Чтобы выжить, вирус меняет свои внешние протеины и формирует новые штаммы.

Между тем для размножения вирусу необходимы клетки его носителя. Если такая клетка оказывается во власти вируса, он внедряет в нее свою генетическую информацию. После этого клетки зараженного организма начинают производить миллионы копий вируса. Однако во время этого процесса неизбежно происходят микроскопические ошибки, и каждая из них немного изменяет генетический код вируса. Иными словами, вирус мутирует.

Почему новая разновидность вируса распространяется так быстро?

Вирус SARS-CoV-2, который может стать причиной развития у пациента легочного заболевания COVID-19, как и все коронавирусы, относится к типу РНК-вирусов, мутирующих со скоростью примерно раз в месяц.

Различные варианты вируса объясняют и то, почему в разных регионах мира этот возбудитель приводит к различным по интенсивности волнам распространения инфекции, и то, почему у разных людей заболевание, вызываемое этим вирусом, протекает с различной степенью тяжести.

У выявленной в Великобритании разновидности коронавируса произошла мутация шиповидных отростков (спайковых белков). Из-за так называемой генной делеции (перестройки хромосомы, при которой происходит потеря ее участка) у данного мутировавшего вируса отсутствуют две аминокислоты. Возможно, именно благодаря этой особенности новому коронавирусу удается так быстро распространяться.

Аналогичная ситуация наблюдалась летом в восточноазиатском регионе. При этом пациенты, заразившиеся там видоизмененным коронавирусом, переносили заболевание в более мягкой форме. Очевидно, это было связано с тем, что в данном случае мутация вируса привела к его ослаблению.

Поможет ли вакцина от мутировавшего коронавируса?

Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей к массовой вакцинации против COVID-19. Тот факт, что в Соединенном Королевстве был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что прививка от него теперь будет бесполезной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти препараты стимулируют иммунную систему пациента, даже в случае заражения мутировавшим вирусом.

К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую иммунную защиту, ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.

Из этого следует, что и вакцины от коронавируса, скорее всего, в будущем придется перерабатывать. Однако накопленные за время нынешней пандемии данные и созданные производственные мощности, несомненно, помогут впредь добиться оперативного обеспечения населения недорогой вакциной.
По материалам: Deutsche Welle
 

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