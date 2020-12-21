В Британии допускают, что локдаун в ответ на новый штамм вируса продлится «несколько месяцев»

Новые жесткие карантинные ограничения, введенные с 19 ноября для более 16 млн жителей Англии, могут продлиться "несколько месяцев", пока появится возможность вакцинировать значительную часть населения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы каждый в зоне" 4 уровня "(с жестким карантином - ЕП) вел себя так, будто именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других", - сказал он.

Он отметил, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма требуется значительно больше осторожности, чем прежде.

"Мы это знаем, потому что в ноябре в тех районах в Кенте, где этот штамм начал распространяться, количество заражений продолжало расти, тогда как в других частях страны ноябрьский локдаун оказался очень эффективным", - отметил Хэнкок.

Он добавил, что удержать эпидемию под контролем с новым штаммом будет очень сложно и это будет наверняка главным вызовом для страны в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, что на 70% заразнее, чем обычный.

Это означает ограничение на выход из дома, кроме важных причин, и повторное закрытие всех "второстепенных" магазинов.

В зоне, попавшей под ограничения 4-го уровня, встречи с близкими и друзьями на Рождество будут запрещены. Встречи будут разрешены не более одной лицом и на улице. Для остальной территории Англии встретиться компанией будет разрешено только на Рождество, 25 декабря.

В связи с новостями о новом штамме уже три страны Европы объявили о временном запрете авиарейсов из Британии.

Отметим, Великобритания первой на Западе начала вакцинацию от коронавируса, используя вакцину Pfizer / BioNTech. Первыми провакцинируют людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и их работников, а также некоторых медицинских работников.