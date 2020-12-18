Парламент Швейцарии легализовал однополые браки

Парламент Швейцарии одобрил законопроект, позволяющий однополым парам вступать в брак, поставив альпийскую нацию в один ряд с большей частью Европы в вопросе прав геев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Швейцария - одна из немногих европейских стран, где однополые браки были незаконны. Страна позволяет однополым парам вступать в "зарегистрированные партнерства", но не дает тех же прав, что и брак, в том числе на получение гражданства и совместное усыновление детей.

Две палаты парламента одобрили законопроект после нескольких раундов дебатов.

Формулировка законопроекта позволяет геям и лесбиянкам вступать в брак, а лесбиянкам - иметь доступ к донорству спермы.

Но последнее слово останется за самими швейцарцами, поскольку христианская ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз объявила, что она попросит вынести закон на референдум.