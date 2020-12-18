Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Парламент Швейцарии легализовал однополые браки
16:25 18.12.2020 |
Парламент Швейцарии одобрил законопроект, позволяющий однополым парам вступать в брак, поставив альпийскую нацию в один ряд с большей частью Европы в вопросе прав геев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Швейцария - одна из немногих европейских стран, где однополые браки были незаконны. Страна позволяет однополым парам вступать в "зарегистрированные партнерства", но не дает тех же прав, что и брак, в том числе на получение гражданства и совместное усыновление детей.
Две палаты парламента одобрили законопроект после нескольких раундов дебатов.
Формулировка законопроекта позволяет геям и лесбиянкам вступать в брак, а лесбиянкам - иметь доступ к донорству спермы.
Но последнее слово останется за самими швейцарцами, поскольку христианская ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз объявила, что она попросит вынести закон на референдум.
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