Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Нижняя палата парламента Испании поддержала легализацию эвтаназии
08:42 18.12.2020 |
Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект, позволяющий тяжелобольным дать согласие на эвтаназию, несмотря на решительное сопротивление политических правых и религиозных групп.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Законопроект получил широкую поддержку, за него проголосовали 198 депутатов, 138 были против и двое воздержались.
Только две правые партии выступили против законопроекта, который теперь должен пройти голосование в Сенате.
Прогнозируется, что он будет проголосован в верхней палате парламента и, если так произойдет, то он вступит в силу в первые недели нового года.
В таком случае Испания станет шестой страной в мире, которая признала право на достойную смерть, после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Канады и Новой Зеландии.
Напомним, Конституционный суд Австрии в пятницу постановил, что запрет ассистированного суицида нарушает основные права человека, и приказал правительству отменить его в 2021 году.
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