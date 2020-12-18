Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Евросоюз ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко
23:05 17.12.2020 |
Евросоюз официально ввел уже третий пакет санкций против окружения белорусского правителя Александра Лукашенко. В штрафной список включены еще 29 человек и семь компаний и организаций из Беларуси, говорится в публикации, обнародованной в четверг, 17 декабря, в Официальном журнале ЕС.
В санкционный список попали в числе прочих спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. В списке также упомянут глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, чья супруга - пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт - вошла еще в предыдущий санкционный перечень ЕС.
Компании и организации
Евросоюз также наложил санкции на семь юридических лиц, в основном оборонных предприятий. Это "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, "Агат - электромеханический завод", где разрабатываются автоматизированные системы управления и электроника, "МЗКТ", выпускающий колесные базы для различных комплексов вооружений, а также "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны.
В список юрлиц, подвергнутых санкциям, попали управление делами президента Республики Беларусь, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО "Синезис".
Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против компаний, финансирующих режим Лукашенко, в конце ноября. В целом с октября 2020 года Евросоюз подверг санкциям 88 белорусов из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста. Санкции были наложены и на самого Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, подлежат заморозке.
Массовые протесты в Беларуси
С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.
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