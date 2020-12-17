Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В Венгрии стремительно падает рейтинг партии Орбана
19:32 17.12.2020 |
По результатам трех свежих социологических опросов, поддержка оппозиции Венгрии превысила поддержку правящей партии "Фидес" на фоне экономического влияния эпидемии коронавируса.
Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Как показывают данные трех опросов, Zavecz Research, Publicus и Median, в среднем 34% избирателей, имеющих право голоса, поддерживают основные оппозиционные партии, по сравнению с 31%, которые поддерживают "Фидес".
По данным Zavecz Research, с августа "Фидес" потеряла почти 500 000 поклонников в Венгрии, стране с 8 миллионами избирателей.
Экономический спад, вызванный пандемией Covid-19 и ряд скандалов подрывают популярность "Фидес". Падение рейтингов ставит под сомнение непобедимость премьер-министра Виктора Орбана, который стремится возглавить правительство на пятый срок после выборов 2022 года.
"Поддержка правительства и оппозиции меняется. "Фидес" постепенно падает, и это в основном связано с экономическим влиянием вируса и представлением о том, что правительство не справляется с кризисом так, как должен был бы", - прокомментировал Тибор Завеч, глава Zavecz Research.
Орбан долгое время сдерживал своих оппонентов методами, которые Европейский Союз считает все более несовместимыми с демократическими нормами блока.
Однако на прошлогодних местных выборах венгерская оппозиция впервые объединилась, чтобы противостоять Орбану. В итоге партия "Фидес" проиграла выборы мэра в Будапеште.
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