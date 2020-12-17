Европарламент принял временные правила для туннеля под Ла-Маншем на случай «жесткого» Brexit

Депутаты Европарламента утвердили временные меры для сохранения работоспособности туннельного железнодорожного сообщения между континентальной Европой и Великобританией после окончания переходного периода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Парламент утвердил временные правила в порядке неотложной процедуры 684 голосами (3 против, 2 воздержавшихся).

В октябре парламент проголосовал за закон, позволяющий Франции вести переговоры о новом международном соглашении с Великобританией относительно управления транспортной сетью под Ла-Маншем. Межправительственная комиссия останется главным органом безопасности туннеля. Это соглашение пока не достигнуто.

Чтобы с 1 января 2021 года не было прерывания железнодорожного движения под Ла-Маншем, парламент согласился временно продлить лицензии и сертификаты безопасности, чтобы у Франции и Великобритании было достаточно времени для заключения двустороннего соглашения.

Лицензия текущего управляющего туннельной инфраструктурой будет действовать в течение двух месяцев после окончания переходного периода. Сертификаты безопасности и лицензии, выданные британским компаниям в соответствии с законодательством ЕС, будут продлены на девять месяцев.

Другие чрезвычайные меры будут поставлены на голосование 18 декабря, в частности, для временного поддержания трансграничного сообщения между Великобританией и ЕС на дорогах и по воздуху с 1 января 2021 года.

Временные правила также должны быть одобрены Советом ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС и перестанут применяться не позднее 1 октября 2021 года.