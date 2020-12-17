Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Европарламент принял временные правила для туннеля под Ла-Маншем на случай «жесткого» Brexit
18:27 17.12.2020 |
Депутаты Европарламента утвердили временные меры для сохранения работоспособности туннельного железнодорожного сообщения между континентальной Европой и Великобританией после окончания переходного периода.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.
Парламент утвердил временные правила в порядке неотложной процедуры 684 голосами (3 против, 2 воздержавшихся).
В октябре парламент проголосовал за закон, позволяющий Франции вести переговоры о новом международном соглашении с Великобританией относительно управления транспортной сетью под Ла-Маншем. Межправительственная комиссия останется главным органом безопасности туннеля. Это соглашение пока не достигнуто.
Чтобы с 1 января 2021 года не было прерывания железнодорожного движения под Ла-Маншем, парламент согласился временно продлить лицензии и сертификаты безопасности, чтобы у Франции и Великобритании было достаточно времени для заключения двустороннего соглашения.
Лицензия текущего управляющего туннельной инфраструктурой будет действовать в течение двух месяцев после окончания переходного периода. Сертификаты безопасности и лицензии, выданные британским компаниям в соответствии с законодательством ЕС, будут продлены на девять месяцев.
Другие чрезвычайные меры будут поставлены на голосование 18 декабря, в частности, для временного поддержания трансграничного сообщения между Великобританией и ЕС на дорогах и по воздуху с 1 января 2021 года.
Временные правила также должны быть одобрены Советом ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС и перестанут применяться не позднее 1 октября 2021 года.
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