Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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ЕС утвердил семилетний бюджет, который угрожали заблокировать Польша и Венгрия
18:18 17.12.2020 |
Совет ЕС в четверг утвердил Многолетнюю финансовую базу на 2021-2027 годы, что позволит бюджету блока вступить в силу с 1 января.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.
Бюджет, который в течение семилетнего периода составит 1,074 трлн евро, будет сопровождаться фондом оздоровления экономики после последствий коронавируса на 750 млрд евро. Фонд все еще требует согласования с национальными парламентами стран-членов.
"Следующий долгосрочный бюджет покроет семь направлений расходов. Это обеспечит основу для финансирования почти 40 программ расходов ЕС на следующий семилетний период", - говорится в заявлении.
ЕС потратит 132,8 млрд евро на сферу единого рынка, инновации и цифровые технологии и 377,8 млрд евро на сплоченность, стойкость и ценности. Эти суммы увеличатся до 143,4 млрд и 1,099 трлн евро соответственно за счет дополнительного финансирования по программе Next Generation EU, включая займы государствам-членам.
Еще 356,4 млрд евро финансирования будет направлено на сферу природных ресурсов и окружающей среды. Расходы в сферах миграции и управления границами составят 22,7 млрд евро в течение следующих семи лет, а 13,2 млрд евро будет потрачено в сферах безопасности и обороны. Финансирование в рамках соседства и всего мира составит 98,4 млрд евро.
Долгосрочный бюджет был впервые предложен Комиссией Жана-Клода Юнкера в мае 2018 года. Лидеры достигли политического согласия по плану расходов на саммите в июле 2020 года, тогда как Совет и Европарламент достигли политического соглашения в ноябре.
Второе соглашение между лидерами - ориентированное на новый механизм, связывающий финансирование ЕС с критериями верховенства права - было достигнуто во время саммита в первой половине декабря, тогда как долгосрочный бюджет Европейский парламент официально утвердил в среду.
Напомним, ранее Польша и Венгрия из-за несогласия с механизмом верховенства права угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС.
Поскольку Варшава и Будапешт находятся под процедурами ЕС по подрыву независимости судов и средств массовой информации, они рисковали потерять миллиарды выплат от Евросоюза.
Впрочем, на саммите 11 декабря лидеры договорились с Польшей и Венгрией о прекращении блокады.
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