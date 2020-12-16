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Хакерская атака: Помощник Трампа срочно прервал визит в ЕС
08:30 16.12.2020 |
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку по Европе и срочно возвращается в Вашингтон из-за атаки российских хакеров. Об этом в ночь на среду, 16 декабря, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме.
Сразу после возвращения О'Брайен намерен провести заседание Совета национальной безопасности, посвященное этой атаке. 14 декабря власти США подтвердили, что как минимум два государственных ведомства - Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) - стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа. При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. По данным правительства США, хакеры были связаны с российскими государственными структурами.
Роберт О'Брайен в ходе своей европейской поездки успел посетить Францию и Израиль, однако отказался от поездок в Германию, Швейцарию и Великобританию. Свой европейский маршрут он намерен продолжить в субботу.
Между тем несколько сенаторов обеих партий направили главам американских спецслужб письмо, в котором попросили оценить ущерб от хакерской атаки. SolarWinds уже сообщила, что скачать зараженное программное обеспечение успели 18 тысяч ее клиентов. Предполагаемые хакеры могли с помощью этой программы в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах.
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