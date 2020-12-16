Финансовые новости
- |
- 16.12.20
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мать - женщина, отец - мужчина: Венгрия запретила усыновление однополым парам
23:32 15.12.2020 |
Во вторник Венгрия внесла поправки в определение семьи в свою конституцию, чтобы исключить усыновления детей для однополых пар.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Обновленная конституция Венгрии определяет семью как "основанную на браке и отношениях между родителями и детьми. Мать - женщина, отец - мужчина". Она также требует, чтобы родители воспитывали детей в консервативном духе.
"Венгрия защищает право детей на идентификацию своего пола при рождении и обеспечивает их воспитания на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре", - говорится в конституции.
Венгрия никогда не допускала однополых браков, но страна признает гражданские союзы. Усыновление гомосексуальными и лесбийских парами было возможно до сих пор, если один партнер подавал заявку как одинокий человек.
Согласно нововведениям, одинокие люди в Венгрии должны получить одобрение своего запроса на усыновление от министра по делам семьи. Эту должность сейчас занимает ультраконсервативная Каталин Новак, которая пропагандирует традиционную модель семьи.
Правозащитные группы осудили изменения и призвали европейских лидеров раскритиковать их.
В мае парламент Венгрии запретил менять в документах пол, указанный при рождении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Антикоррупционеры против Зеленского. Без посадок, но очень громко
|Рада поддержала госбюджет-2021 в целом
|Кабмин обнародовал перечень видов деятельности для получения компенсаций во время локдауна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турция на Новый год введет 4-дневный круглосуточный комендантский час
|Мать - женщина, отец - мужчина: Венгрия запретила усыновление однополым парам
|Во Франции суд обязал владельцев пруда избавиться от лягушек из-за громкого кваканья
|Комментарий: Навальный бросает новый вызов Путину
|США объявили о новых санкциях против Турции из-за российских С-400
|Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена
Это интересно
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены