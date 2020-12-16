Во Франции суд обязал владельцев пруда избавиться от лягушек из-за громкого кваканья

Французский суд вынес решение о необходимости избавиться от лягушек из пруда из-за того, что они производят так много шума во время брачного сезона, что доставляют неудобства местным жителям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

После девяти лет судебных баталий Мишель и Анна Пешерас получили сообщение о том, что у них есть 90 дней, чтобы осушить пруд площадью 300 квадратных метров возле их дома в селе Гриньйоль (население 587 человек) и избавиться от лягушек.

Мишель Пешерас говорит, что он заново раскопал исторический пруд, который был засыпан, и получил его из собственности своих соседей 12 лет назад.

Он сказал журналистам, что его сосед Жан-Луи Мальфионе не жаловался в то время и даже спросил, кто сделал эту работу, чтобы он мог создать подобный пруд на своей территории.

Однако в 2012 году Мальфионе подал в суд при поддержке судебного пристава, который утверждал, что шум, издаваемый лягушками в определенное время года, достигал 63 децибел при записи из окна спальни соседа.

В 2014 году дело было сначала отклонено местным судом и позже оставлено ​​без изменения судьей Бордо. С тех пор оно передавалось между юридическими юрисдикциями.

Под угрозой больших штрафов и заключения после решения суда в этом месяце семья Пешерас начала осушать пруд, который также является домом для рыбы и уток и оазисом для диких животных, включая цапель, оленей и кабанов.

Между тем экологическая группа Société pour l'Etude et l'Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest подает апелляцию в кассационную инстанцию, вышестоящую судебную инстанцию ​​Франции. Ассоциация Cistude Nature утверждает, что в пруду живут шесть охраняемых видов лягушек.

Петиция о спасении лягушек собрала более 91 тыс. подписей за два дня.

Напомним, во французском округе Рошфор пара пенсионеров обвинила петуха Мориса в том, что он создает для них шум в доме, где они давно планировали провести спокойную старость.