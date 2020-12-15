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США объявили о новых санкциях против Турции из-за российских С-400
09:08 15.12.2020 |
В понедельник госдепартамент США объявил о введении санкций против государственного управления оборонной промышленности Турции (SSB) из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф".
Ограничительные меры введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и предусматривают запрет на продажу SSB любых американских товаров и технологий, запрет на предоставление турецкому ведомству банковских займов и кредитов.
Одновременно объявлено о заморозке активов и визовых ограничениях для главы управления Исмаила Демира и его заместителей.
"Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупки и испытания российский систем С-400, - прокомментировал введение санкций в своем "Твиттере" госсекретарь Майк Помпео. - Мы не намерены закрывать глава на крупные сделки с оборонным сектором России".
Контракт на поставку российскийх зенитно-ракетных систем Анкара заключила в 2017 году. Летом 2019 года С-400 прибыли в Турцию.
США отреагировали на это решение с нескрываемым раздражением, потребовав от Турции отказаться от уже подписанного контракта и взамен закупить американские системы Patriot.
По утверждению Вашингтона, присутствие российских С-400 в непосредственной близости от авиабазы "Инджирлик", где в том числе базируются самолеты ВВС США, создаст серьезные угрозы национальной безопасности.
Позднее из-за контракта на поставку российских ЗРК Соединенные Штаты исключили Турцию из программы по производству и поставке деталей новейших истребителей F-35.
На прошлой неделе несколько американских СМИ сообщили, что уже в ближайшие дни администрация может объявить о введении санкций против Анкары.
Накануне объявления о введении новых ограничительных мер президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что недоволен действиями США.
"От США, нашего союзника по НАТО, мы ожидаем поддержки в нашей войне с террористическими организациями [...] а не санкций", - заявил он.
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