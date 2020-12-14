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В Совете ЕС утвердили положения, из-за которых Польша и Венгрия угрожали блокировать бюджет
16:41 14.12.2020 |
Совет ЕС сегодня одобрил ряд решений по законодательству, связанному с принятием бюджета ЕС на 2021-2027 годы и финансовым пакетом для спасения экономики блока от коронакризиса. Среди них - так называемый механизм верховенства права, из-за несогласия с которым Польша и Венгрия угрожали ветировать бюджет.
Как пишет "Европейская правда", сообщение о принято решение размещено на сайте Совета ЕС.
Решение приняли по итогам саммита лидеров ЕС 10-11 декабря.
Так называемый механизм условности / механизм верховенства права предусматривает установление связи между получением средств из бюджета ЕС и соблюдением верховенства права в странах-членах, и лишение стран в части финансирования, если будет установлено, что "нарушение принципов верховенства права в стране влияют или со значительным риском могут повлиять на надлежащее управление средствами из бюджета ЕС, или защиту финансовых интересов ЕС".
Соответственно, в среду Европарламент может финально одобрить проект своим голосованием.
Ранее Польша и Венгрия из-за несогласия с механизмом верховенства права угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС. Поскольку Варшава и Будапешт находятся под процедурами ЕС по подрыву независимости судов и средств массовой информации, они рисковали потерять миллиарды выплат от Евросоюза.
Впрочем, на саммите 11 декабря лидеры договорились с Польшей и Венгрией о прекращении блокады.
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