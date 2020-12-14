Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в школе

Конституционный суд Австрии отменил закон, запрещающий мусульманским детям младшего школьного возраста покрывать голову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В решении суда сказано, что закон направлен против исламских платков и нарушает право на свободу вероисповедания. Суд заявил, что закон может привести к маргинализации мусульманских девочек.

Суд также отклонил аргумент правительства о том, что запрет может защитить девочек от социального давления со стороны одноклассников.

В решении сказано, что в случае необходимости государство должно разработать закон для лучшего предотвращения издевательству по признаку пола или религии.

Закон, который начал действовать в прошлом году, не запрещает ношение мусульманских платков прямо. Но он запрещает ношение "религиозной одежды, связанной с покрытием головы", для детей до 10 лет.

Закон был принят во время предыдущего коалиционного правительства, в котором консервативная Народная партия сотрудничала с ультраправой Партией свободы.

Сообщество исламского вероисповедания Австрии, которое представляет мусульман страны и обратилось с иском в суд, приветствовало это решение