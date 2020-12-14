Финансовые новости
- |
- 14.12.20
- |
- 09:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет
09:03 14.12.2020 |
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года). Законопроект, среди прочего, предполагает расширение санкций, направленных против строительства российского газопровода "Северный поток - 2".
"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выиграет Китай. Я наложу вето!", - написал американский лидер в воскресенье, 13 декабря, в Twitter.
При этом в Белом доме не ответили на электронный запрос агентства AP, просившего прояснить, почему, по мнению Трампа, выгодоприобретателем является именно КНР. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл ранее, напротив, утверждал, что бюджет направлен на сдерживание "китайской агрессии".
Документ получил одобрение в Сенате и Палате представителей
Законопроект был принят в контролируемом республиканцами Сенате 84 голосами против 13 и Палатой представителей, где большинство имеют демократы (335 против 78). При таком уровне поддержки законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA), значительно превышающем "супербольшинство" голосов в две трети, документ сможет преодолеть запрет президента, даже если он его наложит.
Ранее Дональд Трамп говорил, что его не устраивает положение документа, которое предполагает переименовать военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Позднее он требовал внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Благодаря новой «Кольчуге» пол-России будет как на ладони
|Кому мешок на голову, кому — квартира в Ирпене. Какие судьбы уготованы коллаборантам из ОРДЛО
|Доллар уже ниже 28. Иностранцы продают валюту перед покупкой ОВГЗ
|Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет
|Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины
|Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год
|Деньги в обмен на правосудие: как ЕС преодолел сопротивление Польши и Венгрии и почему это важно
|Поможет ли отключение Беларуси от SWIFT лишить власти Лукашенко?
|Новая сказка про «Армату». Куда уедет российский танк Т-14 без импортной электроники
Это интересно
|Apple размышляет над тем, чтобы убрать кабель для зарядки из комплекта будущих iPhone
|Представлен обновленный Nissan Kicks
|Nissan обновил Patrol для Америки
|Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен
|Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
|Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете