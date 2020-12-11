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Польша и Венгрия неофициально согласились не ветировать бюджет ЕС – СМИ
08:42 11.12.2020 |
Польша и Венгрия неофициально согласились отказаться от своего намерения ветировать бюджет ЕС из-за несогласия с механизмом верховенства права и предварительно согласны на компромиссное решение.
Об этом сообщает польское RMF24 со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС, пишет "Европейская правда".
По словам дипломата, Варшава и Будапешт, хотя пока не говорят об этом официально, предварительно согласились на компромиссное решения.
Согласно ему, положение о механизме верховенства права останется, однако на саммите лидеры примут "методические рекомендации" относительно механизма, в которых попытаются учесть замечания Польши и Венгрии. В них пропишут пошаговую схему применения механизма верховенства права, со всеми условиями и временными рамками.
Ранее сообщалось - также неофициально - что ЕС попросил Варшаву и Будапешт самое позднее до 8 декабря определиться, готовы ли они к переговорам и снятию блокировки по долгосрочному бюджету ЕС, или планируют ли ехать на саммит только для того, чтобы запретить его.
Кроме того, в Еврокомиссии начали рассматривать вариант запуска фонда восстановления в 750 млрд евро без Венгрии и Польши, если они будут стоять на своем.
Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права и заявляли, что не снимут блокировку, пока этот элемент останется в проект.
Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.
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