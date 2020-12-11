ЕС вводит дополнительные санкции против Турции

Главы государств и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 11 декабря.

Стамбул ведет разведывательные работы с целью поиска газовых месторождений на спорных территориях Восточного Средиземноморья. Греция объявила эти работы незаконными. Участники саммита поручили Совету ЕС подвергнуть штрафным мерам физические лица и компании, причастные к работам в Средиземном море. Кроме того, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено до марта 2021 года представить варианты дальнейших мер в отношении Турции. Это подразумевает собой очередное расширение санкций против Стамбула.

Конфликт Афин и Анкары обострился в июле

Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили свои претензии на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.