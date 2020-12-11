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ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России
08:33 11.12.2020 |
Срок действия экономических санкций Европейского Союза против России, введенных в связи с конфликтом в Украине, будет продлен еще на полгода - до конца июля 2021 года. Об этом договорились в четверг, 10 декабря, участники саммита Евросоюза в Брюсселе. Их решение было ожидаемым, поскольку, с точки зрения ЕС, в реализации Минских соглашений в Украине отсутствует прогресс.
Штрафные меры ЕС против России за последние несколько лет неоднократно продлевались. Решение, принятое на нынешнем саммите Евросоюза, должен еще поддержать Совет министров ЕС, но этот шаг считается формальностью.
Санкции ЕС против России
Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года в связи с катастрофой рейса MH17 в Донецкой области. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты.
Санкции распространяются на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки продукции двойного назначения. В частности, ограничен доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.
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