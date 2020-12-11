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Нидерланды высылают двух российских дипломатов за шпионаж
08:27 11.12.2020 |
Нидерланды высылают из страны двух дипломатов Российской Федерации, которые, по выводам спецслужбы, работали на российскую разведку (Службу внешней разведки).
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном коммюнике Общей службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).
"Сотрудник разведки, работавший в посольстве РФ в Гааге и имеющий дипломатическую аккредитацию, занимался шпионской деятельностью в сфере науки и технологий. Он наработал большую сеть источников, все из них сейчас работают или обычно работали в Нидерландах в сфере передовых технологий", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, дипломат контактировал с лицами, имеющими доступ к "чувствительной" информации в сфере передовых технологий. В частности, его интересовали технологии искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологии, как в гражданской, так и военной сфере. Некоторые из источников брали деньги в обмен на информацию.
Второй дипломат, также сотрудник посольства РФ в Гааге с аккредитацией, играл второстепенную роль.
"Обоих сотрудников разведывательных служб Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата. Соответственно, они больше не могут продолжать работу в Нидерландах как дипломаты и должны немедленно покинуть страну", - заключают в коммюнике.
Организации и компании, в которых работали "источники" дипломатов, предупредили о ситуации. С "источниками" также провели беседы.
"В одном случае AIVD предоставила официальный доклад Миграционной службе Нидерландов (IND), что может позволить принять юридические меры против этого источника согласно закону об иммиграции ... Более подробная информация о личностях "источников" и именах компаний и учреждений высшего образования раскрыто не будет", - добавляют в сообщении.
В коммюнике также отмечают, что правительство Нидерландов рассматривает возможность криминализировать шпионаж в пользу иностранного государства.
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