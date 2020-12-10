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ЕЦБ улучшил прогнозы ВВП еврозоны в 2020 и 2022г, ухудшил прогноз на 2021г
16:59 10.12.2020 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогнозы снижения и роста ВВП еврозоны в 2020 и 2022 году и ухудшил прогноз на 2021 год.
Регулятор ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 7,3% по сравнению с сентябрьским прогнозом, предусматривавшим падение экономики на 8%, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг.
В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 3,9%, в 2022 году - на 4,2%.
Сентябрьские прогнозы центробанка предусматривали рост экономики в 2021 и 2022 году на 5% и 3,2% соответственно.
В 2023 году экономика еврозоны увеличится на 2,1%, говорится в прогнозе ЕЦБ.
Инфляция в еврозоне, согласно декабрьским прогнозам ЕЦБ, в 2020 году составит 0,2%, в 2021 году - 1%, в 2022 году - 1,1%.
Таким образом, ЕЦБ оставил неизменным сентябрьский прогноз на 2021 год, прогнозы на 2020 и 2022 годы были пересмотрены в сторону понижения - с 0,3% и 1,3% соответственно.
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