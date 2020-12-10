В Китае частной компании впервые разрешили экспорт нефтепродуктов

Компания Zhejiang Petroleum & Chemical стала первым частным предприятием Китая, получившим разрешение на экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщили власти восточно-китайской провинции Чжэцзян, в которой расположена компания, информирует angi.

Zhejiang Petroleum & Chemical отправила в Сингапур судно с более чем 37 тыс. т бензина. Экспортная квота компании до конца 2020 г. составляет 1 млн т.

В этом году из-за пандемии COVID-19 ситуация с избытком нефтепродуктов в стране усугубилась. Подобная мера поможет отраслевым предприятиям сократить складские запасы, пишет «Синьхуа».

Zhejiang Petroleum & Chemical расположена в Чжэцзянской пилотной зоне свободной торговли (ЗСТ), которая считается крупнейшим кластером нефтегазовых предприятий страны. В конце марта Госсовет КНР одобрил для этой ЗСТ ряд мер по развитию полной производственной цепочки в нефтегазовом секторе, включая экспортное направление.