Подлодки и кредиты: Греция просит ЕС наказать Турцию

Лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос о санкциях против Турции на саммите, который пройдет в четверг и пятницу 10-11 декабря.

В прошлый раз санкции обсуждали в октябре, но мнения разделились. В этот раз тоже никто не берется предсказать исход.

Если Греция хочет наказать Турцию за претензии на газовые месторождения в Средиземном море, то другие европейские государства обеспокоены действиями Турции на Кипре, в Сирии и Ливии, сближением с Россией и ситуацией внутри страны.

На санкциях настаивает Франция при поддержке Австрии, но Германия и Испания пока отказывались их поддержать.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, тем временем, обвиняет Брюссель в "стратегической слепоте" и говорит, что греки используют Европу.

Чего хочет Греция?



Совместно построенные с Германией подлодки дают преимущество греческому флоту

Греция и Турция, две страны НАТО, спорят из-за газовых месторождений - и вообще морских границ - в восточном Средиземноморье.

Турция хочет долю в прибыли от большого газового месторождения у южного берега Кипра, которое разрабатывают французская корпорация Total и итальянская Eni.

Греция и Кипр также договорились с Израилем о строительстве газопровода в Европу. Турция в ответ подписала соглашение о делимитации морской границы с признанным ООН правительством Ливии в Триполи - и заявила права на воды, через которые должен пройти греко-израильский трубопровод.

Афины настаивают, что претензии Анкары противоречат конвенции ООН по морскому праву - но турецкие власти не ратифицировали конвенцию.

Германия, которой в июле перешло председательство в Совете Евросоюза, пыталась стать посредником между Афинами и Анкарой и усадить их за стол переговоров, но челночная дипломатия Хайко Мааса, главы немецкого МИД, не смогла побороть глубокое взаимное недоверие.

Сейчас Греция хочет добиться солидарности Евросоюза на деле, а не только на словах. В преддверии саммита, согласно документам греческой дипломатии, с которыми ознакомилось агентство Блумберг, она добивается эмбарго на поставки оружия в Турцию. Это подтверждают и местные издания.

Греческое издание Ekathimerini пишет, что греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выступит на саммите с предостережением: проданное Турции оружие может быть использовано против стран Евросоюза.

В частности, речь идет о шести подводных лодках типа 214, которые должны совместно произвести Германия и Турция.

Сейчас четыре аналогичные подлодки совместного немецко-греческого производства обеспечивают стратегическое преимущество элладского флота, но выполнение турецкого заказа даст преимущество Анкаре, говорит глава МИД Греции.

Кроме того, Греция добивается запрета на финансирование турецких компаний и банков со стороны институций ЕС, приостановки участия Турции в программах ЕС и пересмотра условий таможенного союза между ЕС и Турцией, пишет Блумберг.

Что говорит Турция?

В ответ Эрдоган призывает к переговорам и говорит, что Греция и Кипр пытаются "использовать [Евросоюз] как таран". В записанном в понедельник видеообращении он обещал противостоять "империалистической экспансии", угрозам и шантажу.

"Мы ясно обозначили, что не примем планы и карты, стремящиеся ограничить нашу страну рамками побережья Анталии", - сказал Эрдоган.

Греция же отказывается вести переговоры до того, как турецкие корабли покинут спорные воды.

Речь идет о турецком геологоразведывательном судне "Орук Рейс" и сопровождающих его военных кораблях. Их появление в спорных водах уже однажды привело к столкновению греческого и турецкого военных кораблей, а истребители двух стран преследовали друг друга в небе над островом Кастелоризо.

На прошлой неделе "Орук Рейс" вернулся в Анталию, однако председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Турцию перестать играть в кошки-мышки - корабль прежде уже возвращался в порт перед саммитом ЕС, а сразу после снова выходил в море.

Этой осенью санкции против Турции поддержали президент Франции, канцлер Австрии и Европарламент.

Евродепутаты в конце ноября приняли резолюцию с призывом к санкциям против Анкары - в ответ на визит Эрдогана в Варошу, город на севере Кипра, оккупированный турецкими войсками еще в 1974 году.

Каков расклад сил в Европе?

Франция и Турция, в свою очередь, поддерживают разные стороны в гражданской войне в Ливии. Париж говорит о "нео-османских амбициях" Анкары, а в ответ получает обвинения в колониализме.

Эрдоган критикует Макрона за борьбу с исламизмом, выражает сомнение в его психическом здоровье и надеется, что Франция "избавится от бремени Макрона как можно скорее".

Схожую с Макроном позицию занимает канцлер Австрии Себастьян Курц, который говорит о противодействии политическому исламу - идеологии, которая близка Эрдогану и его "Партии справедливости и развития".

Франция хочет ограничить влияние Турции - и продать Греции свои истребители, говорят эксперты

Он еще в октябре призвал наказать Анкару за действия в Средиземноморье, а также преследование оппозиции и журналистов внутри страны.

Но если отдельные лидеры ЕС выражают солидарность с Грецией и критикуют Эрдогана, то санкции на уровне блока пока не получали поддержки. Эксперты указывают и на торговые связи с Турцией, и на сделку по ограничению потока мигрантов в Европу.

Вопрос миграции и деловых отношений с Турцией во многих европейских столицах стоит гораздо острее, чем права греческих государств на газовые месторождения и морские границы.