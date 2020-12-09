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В ЕС полиция может получить доступ к закодированным данным
17:40 09.12.2020 |
Еврокомиссия (ЕК) допускает возможность предоставления полиции доступа к закодированным данным пользователей в случаях, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Как указано в плане ЕК по борьбе с терроризмом, обнародованном в среду, 9 декабря, организация намерена совместно со странами-членами ЕС разработать решение, которое создаст правовые рамки для подобного шага.
Такое решение должно обеспечивать надлежащую защиту частной сферы и вместе с тем давать возможность эффективно противостоять терроризму и преступности, отмечается в документе.
О необходимости дать полиции право отслеживать закодированные сообщения с целью предотвращения терактов ранее говорил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Резко против подобной инициативы, однако, выступают организации, занимающиеся защитой данных, и правозащитники.
Борьба с терроризмом в ЕС
После недавних терактов в Вене, Ницце и Дрездене тема борьбы с терроризмом стала одной из ключевых в политической повестке дня Евросоюза. Представленный Еврокомиссией 9 декабря план по борьбе с терроризмом отражает меры, которые ЕС намеревается принять в этой области в ближайшие годы.
Кроме прочего, к ним относятся более интенсивные научные исследования, а также усилия по социальной интеграции, в том числе радикализировавшихся бывших заключенных тюрем. Другими превентивными мерами должны стать всесторонний обмен информацией о военизированных сторонниках исламистов за границей (Foreign Terrorist Fighters), а также усиленная охрана общественных мест.
"Все недавние теракты произошли в общественных местах или учреждениях, имеющих символическое значение", - указывается в плане Еврокомиссии. Защита таких критических объектов инфраструктуры, как больницы, транспортные узлы или энергетические станции, согласно документу, также должна быть усилена. Кроме того, предлагается расширить полномочия Европола, координирующего работу полицейских служб 27 стран-членов ЕС.
Преимущества плана ЕС по борьбе с терроризмом
С точки зрения Еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, при реализации нового плана Еврокомиссии по борьбе с терроризмом будут достигнуты сразу несколько важных целей.
Во-первых, улучшатся возможности полиции по предсказанию возможных угроз. Во-вторых, муниципалитетам будет оказана помощь в борьбе с радикализацией их отдельных жителей. Кроме того, города смогут эффективнее защищать общественные места от возможных нападений террористов и лучше реагировать на уже случившиеся теракты, подчеркнула Еврокомиссар.
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