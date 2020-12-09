Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Российское судно для достройки «Северного потока-2» вновь вернулось к берегам РФ
13:31 09.12.2020 |
Российский трубоукладчик "Академик Черский", с которым связаны ожидания по достройке газопровода "Северный поток-2", вернулся с запада Балтики к берегам Калининградской области РФ.
Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов, передает Интерфакс.
В этой же зоне находятся другие российские вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".
Ранее сообщалось, что российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" может начать работы по достройке небольшого участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии 5 декабря.
В этот день он пришел на точку, где прерывается одна из недостроенных ниток магистрали и пробыл там почти два дня. Однако в воскресенье вечером судно отправилось на восток.
Другой трубоукладчик под российским флагом - "Фортуна" - 5 декабря также покинул порт своей стоянки Висмар, но после короткого плавания бросил якорь в 25 км от порта. К нему подошли суда снабжения "Катунь" и "Владислав Стрижов".
Напомним, в середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".
Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.
В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
|Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины
|Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС полиция может получить доступ к закодированным данным
|Российское судно для достройки «Северного потока-2» вновь вернулось к берегам РФ
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
|Швейцарский рынок конопли: сложный поиск баланса
|ЕС усовершенствует систему выдачи шенгенских виз и видов на жительство в странах союза
|Британия выделит $40 миллиардов на переход компаний к чистой энергетике
Это интересно
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС