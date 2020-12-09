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ЕС усовершенствует систему выдачи шенгенских виз и видов на жительство в странах союза
08:54 09.12.2020 |
Европарламент и Совет ЕС согласовали во вторник изменения Визовой информационной системы (VIS), которые позволят более тщательно проверять данные заявителей на получение шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза, обеспечат полную совместимость с другими базами данных.
"Обновленная визовая информационная система устранит слабые места и предоставит визовым властям и пограничникам доступ к информации, необходимой им для выполнения своей работы должным образом", - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон.
По ее словам, пересмотренная система будет содержать надежные меры защиты данных, в частности, защиты биометрических данных детей. Тем самым она обеспечит баланс между ограничением доступа к биометрическим данным детей и борьбой с торговлей детьми.
Модернизированная визовая информационная система должна быть введена в действие к концу 2023 года.
Новые правила предполагают усиленные проверки безопасности во всех базах данных. Заявки на получение визы, зарегистрированные в VIS, будут автоматически проверяться через Европейский поисковый портал на соответствие другим информационным системам ЕС в сферах безопасности и миграции. Это Система въезда-выезда (с 2022 г.), Шенгенская информационная система и Система информации о судимости граждан третьих стран.
Такая перекрестная проверка позволит выявить кандидатов, использующих несколько удостоверений личности, и выявить тех, кто представляет риск с точки зрения безопасности или нарушения правил миграции.
Улучшение обмена данными и информацией позволит пограничникам на внешних границах Шенгенского пространства быстро определить, действительны ли долгосрочная виза или вид на жительство и находятся ли они в руках законного владельца.
Совместимость баз данных и электронный доступ в них облегчат процедуру выдворения, расследование террористических и других преступлений, идентификацию пропавших без вести или похищенных лиц, жертв торговли людьми.
VIS - это база данных, которая связывает пограничников на внешних границах союза с консульствами государств-членов ЕС по всему миру. Она была запущена в 2015 году.
Это второй этап реформы общей визовой политики ЕС. Он следует за поправками к Визовому кодексу, которые вступили в силу 2 февраля 2020 года и установили связь между сотрудничеством по реадмиссии (обратному приему незаконных мигрантов) выдачей виз. Следующим шагом будет полная цифровизация получения визы к 2025 году, предполагающая цифровую визу и возможность подачи заявлений на визу онлайн.
В 2019 году было выдано 15 миллионов шенгенских виз для краткосрочного пребывания.
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