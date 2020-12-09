Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британия выделит $40 миллиардов на переход компаний к чистой энергетике
08:52 09.12.2020 |
Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 годах для перехода к более экологически чистой и надежной энергосистеме.
Как передает Укринформ, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Ofgem.
Отмечается, что эта сумма на 20% превышает изначально планировавшийся максимальный объем инвестиций. Ofgem может инвестировать еще 10 млрд фунтов стерлингов в проекты возобновляемой энергетики, включая подготовку к запуску офшорных ветряных установок в Северном море.
Как известно, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки «зеленых» отраслей и борьбы с изменением климата. Операторы энергосетей должны подготовиться к переходу к низкоуглеродной экономике, в то время как задача Ofgem гарантировать, что этот переход не приведет к росту расходов потребителей.
«Речь идет о масштабных инвестициях, и мы все будем платить за это. Поэтому мы говорим компаниям, что они должны внести свой вклад. Это означает сокращение доходов акционеров», - заявил журналистам глава Ofgem Джонатан Брерли.
В рамках инвестиционной программы Ofgem энергетическая компания SSE Plc получит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что на 10% меньше суммы, указанной в ее бизнес-плане. Оператору газовых и электросетей National Grid будет выделено 5,4 млрд на модернизацию электросетей и 2,1 млрд - на систему газоснабжения. Это примерно на четверть меньше той суммы, которую запрашивала компания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Банки вовсю добывают данные о своих заемщиках от мобильных операторов
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
|Швейцарский рынок конопли: сложный поиск баланса
|ЕС усовершенствует систему выдачи шенгенских виз и видов на жительство в странах союза
|Британия выделит $40 миллиардов на переход компаний к чистой энергетике
|Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока - 2»
|В Турции задержано почти 200 подозреваемых в причастности к путчу
Это интересно
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС