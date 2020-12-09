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ЕС готов продолжить Brexit-переговоры с Британией в 2021 году
15:58 08.12.2020 |
В Европейской комиссии готовы продолжить переговоры об установлении будущих отношений между Великобританией и Европейским Союзом в следующем году, когда завершится переходный период Brexit.
Об этом заявил представитель комиссии во вторник, сообщает "Европейская правда".
"Если сделки не будет 1 января, тогда у нас будет ситуация без соглашения", - сказал представитель Еврокомиссии.
"Это не исключает того, что переговоры могут продолжиться, с нашей стороны, и не исключает, что мы можем продлить их на основании предоставленного нам мандата", - добавил он.
Великобритания покинула Европейский Союз 31 января, но для договоренностей о будущих отношениях у сторон осталось 11 месяцев.
Дедлайн истекает 31 декабря - к этому времени Великобритания и ЕС должны согласовать торговое соглашение, а также другие вещи, такие как права на вылов рыбы.
Если соглашения не будет, начнут действовать пограничные проверки и введут налоги для товаров, которые проходят между Великобританией и ЕС.
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост на прошлой неделе вели интенсивные переговоры, однако без существенных результатов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе отправится в Брюссель для личной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в последней попытке спасти торговое соглашение после Brexit.
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