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Fitch пересмотрело прогноз снижения мирового ВВП в 2020г до 3,7% с 4,4%
12:49 08.12.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings немного улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год, отметив, что восстановление экономической активности будет усиливаться и становиться более устойчивым с середины следующего года по мере вакцинации против COVID-19 и ослабления социального дистанцирования.
Глобальная экономика упадет в текущем году на 3,7%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В сентябре предполагалось сокращение на 4,4%.
Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в четвертом квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за возобновления действия ряда карантинных мер для сдерживания пандемии. Он обусловлен гораздо более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале.
"Глобальный путь восстановления оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года", - полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон.
Агентство пересмотрело прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с прежде предполагавшихся 5,2%. Экономика США, как ожидается, увеличится на 4,5% (ранее 4%), Китая - на 8% (7,7%), еврозоны - на 4,7% (хуже прежней оценки в 5,5%).
Ожидания на 2022 год также были пересмотрены в сторону повышения, Теперь прогнозируется подъем глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%.
Американский ВВП повысится на 3,5% в 2022 году (ранее - на 3%), еврозоны - на 4,4% (3,2%). Экономика КНР, как ожидается, вырастет на 5,5%.
Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $41 за баррель. В следующем году ожидается её повышение до $45 за баррель, в 2022 году - до $50 за баррель. Средний уровень за прошлый год составлял $64,1 за баррель, за 2015-2019 гг. - $57,7 за баррель.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 105 иен/$1, а в последующие два года будет составлять 107 иен/$1. В 2019 году он был равен 109,1 иены.
Прогноз для китайской валюты на конец текущего года - 6,7 юаня/$1, в следующие два года - 6,9 юаня/$1. В прошлом году средний курс равнялся 6,99 юаня.
Фунт стерлингов будет стоить $1,18 в ближайшее время против $1,31 в 2019 году.
Единая европейская валюта в ближайшие три года будет стоить 0,85 евро/$1, ожидают эксперты агентства. В 2019 году курс составлял 0,89 евро.
Прогноз динамики ВВП на 2020-2022 гг (в %):
|средний в 2015-2019гг
|2019г
|2020г
|2021г
|2022г
|США
|2,5
|2,2
|-3,5
|4,5
|3,5
|еврозона
|1,9
|1,3
|-7,6
|4,7
|4,4
|Китай
|6,7
|6,1
|2,3
|8,0
|5,5
|Япония
|1,0
|0,7
|-5,3
|3,5
|1,5
|Великобритания
|1,7
|1,3
|-11,2
|4,1
|3,6
|развитые страны
|2,0
|1,6
|-5,4
|4,4
|3,4
|развивающиеся страны
|4,7
|4,4
|-1,0
|6,6
|4,7
|мир
|3,0
|2,6
|-3,7
|5,3
|4,0
Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):
|средняя в 2015-2019гг
|2019г
|2020г
|2021г
|2022г
|США
|1,6
|2,3
|0,6
|0,7
|1,2
|еврозона
|1,0
|1,3
|-0,6
|0,8
|1,3
|Китай
|2,0
|4,5
|0,8
|1,6
|2,0
|Япония
|0,5
|0,8
|0,0
|0,6
|0,9
|Великобритания
|1,5
|1,3
|0,5
|2,3
|1,6
Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):
|средняя в 2015-2019гг
|2019г
|2020г
|2021г
|2022г
|США
|1,23
|1,75
|0,25
|0,25
|0,25
|доходность 10-летних UST
|2,24
|1,92
|0,8
|1,2
|1,5
|еврозона
|0,01
|0
|0
|0
|0
|Китай
|3,26
|3,25
|2,95
|2,95
|2,95
|Япония
|-0,06
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|Великобритания
|0,51
|0,75
|0,1
|0,1
|0,1
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