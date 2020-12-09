Fitch пересмотрело прогноз снижения мирового ВВП в 2020г до 3,7% с 4,4%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings немного улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год, отметив, что восстановление экономической активности будет усиливаться и становиться более устойчивым с середины следующего года по мере вакцинации против COVID-19 и ослабления социального дистанцирования.

Глобальная экономика упадет в текущем году на 3,7%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В сентябре предполагалось сокращение на 4,4%.

Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в четвертом квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за возобновления действия ряда карантинных мер для сдерживания пандемии. Он обусловлен гораздо более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале.

"Глобальный путь восстановления оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года", - полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Агентство пересмотрело прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с прежде предполагавшихся 5,2%. Экономика США, как ожидается, увеличится на 4,5% (ранее 4%), Китая - на 8% (7,7%), еврозоны - на 4,7% (хуже прежней оценки в 5,5%).

Ожидания на 2022 год также были пересмотрены в сторону повышения, Теперь прогнозируется подъем глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%.

Американский ВВП повысится на 3,5% в 2022 году (ранее - на 3%), еврозоны - на 4,4% (3,2%). Экономика КНР, как ожидается, вырастет на 5,5%.

Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $41 за баррель. В следующем году ожидается её повышение до $45 за баррель, в 2022 году - до $50 за баррель. Средний уровень за прошлый год составлял $64,1 за баррель, за 2015-2019 гг. - $57,7 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 105 иен/$1, а в последующие два года будет составлять 107 иен/$1. В 2019 году он был равен 109,1 иены.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года - 6,7 юаня/$1, в следующие два года - 6,9 юаня/$1. В прошлом году средний курс равнялся 6,99 юаня.

Фунт стерлингов будет стоить $1,18 в ближайшее время против $1,31 в 2019 году.

Единая европейская валюта в ближайшие три года будет стоить 0,85 евро/$1, ожидают эксперты агентства. В 2019 году курс составлял 0,89 евро.



Прогноз динамики ВВП на 2020-2022 гг (в %):

средний в 2015-2019гг 2019г 2020г 2021г 2022г США 2,5 2,2 -3,5 4,5 3,5 еврозона 1,9 1,3 -7,6 4,7 4,4 Китай 6,7 6,1 2,3 8,0 5,5 Япония 1,0 0,7 -5,3 3,5 1,5 Великобритания 1,7 1,3 -11,2 4,1 3,6 развитые страны 2,0 1,6 -5,4 4,4 3,4 развивающиеся страны 4,7 4,4 -1,0 6,6 4,7 мир 3,0 2,6 -3,7 5,3 4,0



Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):

средняя в 2015-2019гг 2019г 2020г 2021г 2022г США 1,6 2,3 0,6 0,7 1,2 еврозона 1,0 1,3 -0,6 0,8 1,3 Китай 2,0 4,5 0,8 1,6 2,0 Япония 0,5 0,8 0,0 0,6 0,9 Великобритания 1,5 1,3 0,5 2,3 1,6



Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):



