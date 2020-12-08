Всемирный экономический форум 2021 года перенесли из Давоса в другую страну

Всемирный экономический форум, который традиционно проводится ежегодно в швейцарском Давосе, в 2021 году в связи с пандемией COVID-19 состоится в Сингапуре.

Как сообщили организаторы форума, в этом году изменится не только место, но и время его проведения: Вместо традиционного конца января мероприятие с участием мировой политической и экономической элиты будет проходить с 13 по 16 мая, передает Deutsche Welle.

Как заявил основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб, мероприятие, на котором будут обсуждаться важнейшие политические и экономические вопросы, состоится в режиме персональных встреч. Однако никаких других деталей о проведении предстоящего форума Шваб не раскрыл.

Как пояснил основатель форума, решение о его переносе в этом году было принято с учетом вопроса безопасности участников мероприятия, ведь в Сингапуре ситуация с коронавируса является благоприятнее, чем во многих других местах в мире. А в 2022 году, по словам Шваба, форум планируется провести в Давосе.

В Швейцарии эпидситуация является одной из самых сложных в Европе. В течение прошлых недель рассматривался вопрос о переносе форума из Давоса в другой швейцарский город - Люцерн, где он мог бы состояться в виртуальном режиме. Но в конце концов его решили перенести в азиатский город-государство.

Ежегодно для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе приезжало около 3 тысяч гостей, в том числе топовых политиков со всего мира.