Финансовые новости
- |
- 08.12.20
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Всемирный экономический форум 2021 года перенесли из Давоса в другую страну
08:49 08.12.2020 |
Всемирный экономический форум, который традиционно проводится ежегодно в швейцарском Давосе, в 2021 году в связи с пандемией COVID-19 состоится в Сингапуре.
Как сообщили организаторы форума, в этом году изменится не только место, но и время его проведения: Вместо традиционного конца января мероприятие с участием мировой политической и экономической элиты будет проходить с 13 по 16 мая, передает Deutsche Welle.
Как заявил основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб, мероприятие, на котором будут обсуждаться важнейшие политические и экономические вопросы, состоится в режиме персональных встреч. Однако никаких других деталей о проведении предстоящего форума Шваб не раскрыл.
Как пояснил основатель форума, решение о его переносе в этом году было принято с учетом вопроса безопасности участников мероприятия, ведь в Сингапуре ситуация с коронавируса является благоприятнее, чем во многих других местах в мире. А в 2022 году, по словам Шваба, форум планируется провести в Давосе.
В Швейцарии эпидситуация является одной из самых сложных в Европе. В течение прошлых недель рассматривался вопрос о переносе форума из Давоса в другой швейцарский город - Люцерн, где он мог бы состояться в виртуальном режиме. Но в конце концов его решили перенести в азиатский город-государство.
Ежегодно для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе приезжало около 3 тысяч гостей, в том числе топовых политиков со всего мира.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Великобритания первой на Западе начинает массовую вакцинацию от COVID-19
|КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президентки Санду
|Всемирный экономический форум 2021 года перенесли из Давоса в другую страну
|Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
|В США судья распорядился полностью возобновить программу для детей нелегалов
Это интересно
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях
|150 американских дилеров Cadillac откажутся от сотрудничества с маркой
|Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
|Журнал Time впервые назвал Ребенка года. Им стала 15-летняя ученая
|3,5 секунды до 97 км/ч: представлен самый быстрый Ford Mustang Mach-E
|Представлен домашний голографический дисплей из будущего за $200
|Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров