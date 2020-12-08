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МАГАТЭ: Иран намерен нарастить обогащение урана в обход ядерной сделки
17:57 07.12.2020 |
Как стало известно МАГАТЭ, Иран планирует установить на подземном предприятии в Натанце сотни новых, усовершенствованных центрифуг для обогащения урана в обход ядерной сделки, заключенной с ведущими мировыми державами.
По договору Иран может использовать лишь менее мощные центрифуги первого поколения, и только с их помощью получать обогащенный уран.
Недавно иранские власти установили на подземном заводе, способном, как считается, выдерживать практически любые ракетно-бомбовые удары, партию из 174 центрифуг второго поколения IR-2m и планируют установить там еще две партии мощных центрифуг в дополнение к 5060 центрифугам первого поколения IR-1. В общей же сложности на предприятии в Натанце может быть размещено более 50 тыс. центрифуг.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также отверг предложение новой администрации США снять санкции с Тегерана и вернуться к условиям ядерной сделки в случае, если Иран начнет строго соблюдать ее условия.
В ответ на решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и наложить на него строгие экономические санкции, Иран уже нарушил немало принципиальных запретов, предполагаемых ядерной сделкой, но утверждает, что может быстро вернуть ситуацию в прежнее русло, если Вашингтон откажется от санкций.
По словам Зарифа, у Америки имеются собственные обязательства, которые она должна прежде выполнить и вернуться к договору от 2015 года прежде, чем смогут состояться новые переговоры.
Избранный президент Джо Байден обещает, что США вернутся к договору, если Иран станет полностью выполнять взятые на себя обязательства.
Таким образом наметилось противостояние, в котором каждая из сторон требует от другой сделать первый шаг.
В среду иранский парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции не будут ослаблены в течение двух месяцев.
В соответствии с договором Иран может обогащать уран до 3,67%. Для производства ядерного оружия необходимо гораздо более высокое обогащение, но когда уже есть 20-процентный уран, технологически это сделать легче.
МАГАТЭ и американская разведка полагают, что Иран продолжает осуществлять тайную скоординированную программу по созданию ядерного оружия, которая была приостановлена в 2003 году, после того как представители находящейся в изгнании иранской оппозиции раскрыли секрет строительства подземного предприятия в Натанце.
Заключенная после этого ядерная сделка была направлена на то, чтобы не позволить иранскому руководству вступить в ядерный клуб, хотя сам Тегеран всегда утверждал, что не ставит своей целью создание ядерного оружия.
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