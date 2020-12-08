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США продолжают доминировать на рынке вооружений
17:52 07.12.2020 |
США удерживают лидерство на мировом рынке вооружений, следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованных в понедельник, 7 декабря. Первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний на профильном рынке в 2019 году занимали американские фирмы - Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics.
На 12 компаний из Соединенных Штатов суммарно пришелся 61 процент продаж оружия. Еще за 16 процентов поставок - у Китая (4 фирмы в рейтинге), а 3,9 процента пришлись на российские предприятия. Концерн "Алмаз-Антей" с продажами на 9,42 млрд долларов занял 15 место, а "Объединенная судостроительная корпорация" (4,5 млрд долларов) замыкает список из 25 позиций. Продажи обеих компаний из РФ в 2019 году упали, в то время как в Китае с падением столкнулась одна фирма из четырех, а в Соединенных Штатах - также одна, но из 12.
Объем продаж оружия в мире растет
В список 25 крупнейших игроков на рынке вооружений впервые вошла фирма из Объединенных Арабских Эмиратов - по оценке экспертов SIPRI, EDGE продала оружия на 4,75 млрд долларов. В рейтинге нет ни одной компании из Германии.
Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году составили 361 млрд долларов США (297 млрд евро). Это на 8,5 процента больше, чем годом ранее.
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