В Конгрессе США поддержали легализацию каннабиса

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который предполагает исключение каннабиса из списка запрещенных веществ на федеральном уровне. В поддержку документа в пятницу, 4 декабря, проголосовали 228 депутатов нижней палаты, контролируемой демократами, 164 высказались против.

Проект закона также предусматривает перечисление средств от акцизного налога на продукты каннабиса на поддержку пострадавших от действий наркоторговцев, а также снятие судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.

Для вступления в силу закон должен быть одобрен Сенатом

Между тем для вступления в силу закон еще должен быть одобрен верхней палатой Конгресса США. Последнее, однако, по мнению экспертов, является маловероятным, поскольку большинство в Сенате на данный момент принадлежит республиканцам. Кроме того, документ еще должен подписать президент США.

В Соединенных Штатах 38 из 50 штатов разрешили применение марихуаны по медицинскому назначению, еще в 15 штатах и в столичном округе Колумбия разрешено ее употребление в рекреационных целях.

Комиссия ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Ранее, комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Списка IV опасных и вызывающих высокую степень зависимости наркотических веществ в рамках Единой конвенции о наркотиках 1961 года. При этом решение о допустимости употребления марихуаны осталось в компетенции правительств соответствующих стран, указали в организации. Заместитель главы комитета российской Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уже назвал решение комиссии ООН сомнительным и ошибочным.