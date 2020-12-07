Финансовые новости
- |
- 07.12.20
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом
13:10 07.12.2020 |
Глава Венесуэлы Николас Мадуро восстановил контроль над парламентом страны. Партийный блок во главе с Мадуро получил на выборах почти 68 процентов голосов, сообщила избирательная комиссия Венесуэлы вечером в воскресенье, 6 декабря. Активность избирателей составила всего лишь 31 процент после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к бойкоту голосования.
Национальная ассамблея была последним государственным органом Венесуэлы, остававшимся под контролем оппозиции. Кандидаты от оппозиции, принявшие участие в выборах, несмотря на призыв Гуайдо к бойкоту, получили, согласно официальным данным, лишь 18 процентов голосов. На 227 мест в парламенте претендовали почти 14 тысяч кандидатов.
Некоторые оппозиционеры критиковали Гуайдо за призыв к бойкоту. Сам Хуан Гуайдо надеется продлить свой депутатский мандат, срок действия которого истек 5 декабря, с помощью всенародного опроса на этой неделе. Результаты этого опроса, однако, не будут обязательны к исполнению.
Помпео: Мошенничество, а не выборы
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал парламентские выборы в Венесуэле, назвав из мошенничеством и надувательством. "В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы", - написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.
Венесуэла находится в состоянии глубокого политического и экономического кризиса. Только с ноября инфляция в стране выросла на 4 тысячи процентов.
Хуан Гуайдо ведет ожесточенную борьбу за власть с Николасом Мадуро с начала 2019 года, когда он провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. В этой функции его призвали около 60 государств, в том числе США и Германия. Россия и Китай не признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
|Лок, локдаун и лагеря. О чем Зеленский не расскажет в своих видосиках
|Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства
|Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом
|Guardian: Великобритания и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промышленные квоты
|Российский корабль, который должен достроить «Северный поток-2», прибыл на место строительства
|Эрдоган ответил Франции по Карабаху: «если так любите армян - отдайте им Марсель»
|Макрон ответил на упреки об авторитаризме: мы не Венгрия и не Турция
|«ЛГБТ-война» Виктора Орбана: зачем Венгрия перешла красные линии в отношениях с Украиной
Это интересно
|Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla