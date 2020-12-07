Финансовые новости
- |
- 07.12.20
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Макрон ответил на упреки об авторитаризме: мы не Венгрия и не Турция
10:51 07.12.2020 |
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту своего правительство в связи с заявлениями о том, что оно делает страну более авторитарной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Мы не Венгрия, Турция или другие!. Давайте не позволять изображать Францию в карикатурном виде. Я думаю, что мы позволяем себе заразиться дискурсом активистов, очень враждебным по отношению к действиям правительства, который я уважаю, но я не могу позволить людям говорить, что мы сокращаем свободы в нашей стране", - сказал Макрон во время телеобщения с гражданами.
В течение более двух часов Макрон обсуждал жестокость полиции, французские ценности и гражданство, а также влияние пандемии коронавируса на молодежь среди других тем.
Макрон столкнулся с вопросами пользователей социальных сетей и журналистов, в том числе репортера Brut Реми Бузена, которого неделей ранее засняли лежащим на земле, а над ним стоял полицейский, когда полицейские жестоко разобрали лагерь для мигрантов в центре Парижа.
Бузен начал интервью с того, что спросил об этой полицейской операции и жестоком избиении Мишеля Зеклера, музыкального продюсера Black, тремя полицейскими.
"Моя роль не в том, чтобы судить, началось официальное расследование", - сказал Макрон, добавив, что он был "очень шокирован", когда увидел запись избиения Цеклера.
Президент сказал, что он был также "очень шокирован фотографиями в субботу с женщиной-полицейской, на которую напали безумцы, дикари", - сказал он, имея в виду видео, на котором протестующие толкают и сбивают офицера с ног.
Сначала он отказался использовать термин "насилие со стороны полиции", который, по его словам, стал политизированным и стал "лозунгом" для левых. Он сказал, что предпочел бы сказать "насилие со стороны полицейских", но признал, что эти два термина описывают "одно и то же явление".
"У нас нет полиции, похожей на американскую, где на каждом протесте погибает около 10 человек", - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
|Лок, локдаун и лагеря. О чем Зеленский не расскажет в своих видосиках
|Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства
|Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом
|Guardian: Великобритания и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промышленные квоты
|Российский корабль, который должен достроить «Северный поток-2», прибыл на место строительства
|Эрдоган ответил Франции по Карабаху: «если так любите армян - отдайте им Марсель»
|Макрон ответил на упреки об авторитаризме: мы не Венгрия и не Турция
|«ЛГБТ-война» Виктора Орбана: зачем Венгрия перешла красные линии в отношениях с Украиной
Это интересно
|Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla