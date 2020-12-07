Макрон ответил на упреки об авторитаризме: мы не Венгрия и не Турция

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту своего правительство в связи с заявлениями о том, что оно делает страну более авторитарной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы не Венгрия, Турция или другие!. Давайте не позволять изображать Францию ​​в карикатурном виде. Я думаю, что мы позволяем себе заразиться дискурсом активистов, очень враждебным по отношению к действиям правительства, который я уважаю, но я не могу позволить людям говорить, что мы сокращаем свободы в нашей стране", - сказал Макрон во время телеобщения с гражданами.

В течение более двух часов Макрон обсуждал жестокость полиции, французские ценности и гражданство, а также влияние пандемии коронавируса на молодежь среди других тем.

Макрон столкнулся с вопросами пользователей социальных сетей и журналистов, в том числе репортера Brut Реми Бузена, которого неделей ранее засняли лежащим на земле, а над ним стоял полицейский, когда полицейские жестоко разобрали лагерь для мигрантов в центре Парижа.

Бузен начал интервью с того, что спросил об этой полицейской операции и жестоком избиении Мишеля Зеклера, музыкального продюсера Black, тремя полицейскими.

"Моя роль не в том, чтобы судить, началось официальное расследование", - сказал Макрон, добавив, что он был "очень шокирован", когда увидел запись избиения Цеклера.

Президент сказал, что он был также "очень шокирован фотографиями в субботу с женщиной-полицейской, на которую напали безумцы, дикари", - сказал он, имея в виду видео, на котором протестующие толкают и сбивают офицера с ног.

Сначала он отказался использовать термин "насилие со стороны полиции", который, по его словам, стал политизированным и стал "лозунгом" для левых. Он сказал, что предпочел бы сказать "насилие со стороны полицейских", но признал, что эти два термина описывают "одно и то же явление".

"У нас нет полиции, похожей на американскую, где на каждом протесте погибает около 10 человек", - добавил он.